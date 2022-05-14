Patates püresi: Yumurta yiyemiyorsanız üzülmeyin! Onun kadar etkili ve faydalı

Yumurta sağlık üzerindeki inanılmaz faydalarıyla bilinir. Başta kilo vermek isteyenler olmak üzere birçok kişinin favorisi olan yumurta, pasta ve börek gibi tariflerin temek malzemesidir. Ancak bazı nedenlerden ötürü bazı insanlar yumurta yemekten kaçınabilir. Neyse ki bu durumda yumurta yerine tüketebileceğiniz bazı alternatifler vardır. Tariflerinizde arzu ettiğiniz doku ve lezzeti elde etmek için çeşitli yumurta alternatiflerini denemeniz gerekebilir.

Patates püresi faydaları

İçerdiği yüksek karbonhidrat ve nişasta nedeniyle çok da sağlıklı bir besin olarak görülmeyen patates, aslında lif, potasyum, B6 ve C vitamini kaynağıdır. Antioksidanlar açısından zengindir. İçerdiği dirençli nişasta ile kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Sindirim sistemini destekler, glutensizdir ve doyurucudur.

Patates Püresi Tarifi

Patates Püresi Tarifi İçin Malzemeler

6-8 tane patates

Su (patatesleri haşlamak için)

2 kaşık tereyağı

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Patates Püresi Tarifi Nasıl Yapılır?

Patates püresi için öncelikle patatesler soyulur, doğranır ve bol suda kaynatılır. Yumuşayan patatesler süzülür. Soğumadan içine tereyağı ilave edilir ve ezilir. Süt, tuz ve karabiber eklenir. İyice püre haline gelene kadar ezilir. Patates püresi sıcak olarak et, tavuk veya rosto yemekleri ile servis yapılır.

Çeşitli yumurta alternatifleri

ELMA PÜRESİ

Pişmiş elmalardan yapılan şekersiz elma püresi, yumurta yerine tüketilebilecek harika alternatiflerden biridir. 1 yumurta yerine 1/4 su bardağı (yaklaşık 65 gram) elma püresi yiyebilirsiniz.

MUZ PÜRESİ

Muz püresi, yumurtaların bir başka popüler ikamesidir. Pişmiş muzun tek dezavantajı, tadını yitiriyor olmasıdır. Kabak ve avokado gibi diğer meyve pürelerini de yumurta yerine tüketebilirsiniz. Hangi meyveyi kullanmayı seçerseniz seçin, her yumurtayı 1/4 fincan (65 gram) püre ile değiştirebilirsiniz.

KETEN TOHUMU VEYA CHIA TOHUMU

Popülariteleri her geçen gün artan öğütülmüş keten tohumu veya chia tohumunu yumurta yerine tüketebilirsiniz. Omega-3 açısından somondan daha zengin olan chia tohumu ile benzersiz faydaları ile ön plana çıkan keten tohumunu suyla karıştırıp tüketebilirsiniz. Bir yumurtayı yerine 1 yemek kaşığı (7 gram) öğütülmüş chia veya keten tohumunu 3 yemek kaşığı (45 gram) su ile tamamen emilip koyulaşana kadar çırparak yiyebilirsiniz.

SİRKE - KABARTMA TOZU KARIŞIMI

Kek, börek ve tatlılarınızın içine yumurta yerine kullanabileceğiniz karışım var. 1 çay kaşığı (7 gram) kabartma tozu ile 1 yemek kaşığı (15 gram) sirkeyi karıştırmak çoğu tarifte 1 yumurtanın yerini alabilir. Sirke ve kabartma tozu birlikte karıştırıldığında, karbon dioksit ve su üreten ve unlu mamulleri hafif ve havadar yapan kimyasal bir reaksiyon başlatır. Bu ikame en çok kekler, kekler ve hızlı ekmekler için işe yarar.

YOĞURT VEYA AYRAN

Hem yoğurt hem de ayran, yumurta için iyi ikamelerdir. Aromalı ve şekerli çeşitler tarifinizin lezzetini değiştirebileceğinden sade yoğurt kullanmak en iyisidir. Değiştirilmesi gereken her yumurta için 1/4 su bardağı (60 gram) yoğurt veya ayran kullanabilirsiniz.

KARBONATLI SU

Karbonatlı su bir tarife nem katabilir, ancak aynı zamanda harika bir mayalama maddesi görevi görür. Karbonasyon, bitmiş ürünün hafif ve kabarık olmasına yardımcı olan hava kabarcıklarını yakalar. Her yumurtayı 1/4 su bardağı (60 gram) karbonatlı su ile değiştirebilirsiniz. Bu ikame, kekler, kekler ve hızlı ekmekler için harika çalışıyor.

Kısa bilgiler;

Patates Püresi Tarifinin Püf Noktaları;

Zaman almaması ve daha yumuşak olması için patatesleri soyduktan sonra küp küp doğrayarak haşlayabilirsiniz.

Haşlanmış patatesleri ezici ile ezerek daha iyi sonuç alabilirsiniz.

Patates püresi yaparken süt yerine süt kreması da eklenebilir.

Patates Püresi Kaç Kaloridir?

Patates püresi yaklaşık bir yemek kaşığı 28 kcal dır. Bir porsiyonu ise 491 kcal dır. Patatesin nişasta oranı yüksek olduğu için diyabet hastalarının tüketmemeye özen göstermelidir.

Patates Püresi Hangi Yemekle Servis Edilir?

Kırmızı et, tavuk eti ile hazırladığımız çeşit çeşit, kavurması, kızartması veya mangalda olarak yanına patates püresi hazırlayarak servis edilebilir.

Misket köfte, kuru köfte ya da sulu köftenin yanında patates püresi ile servis edilebilir.

Kebap yemeklerinin yanında veya mantar sotenin yanı sıra eklenerek servis edilebilir.

Patates püresi buzlukta saklanır mı?

Patates püresi yapılıp soğutulduktan sonra buzluğa kaldırıp saklayabilirsiniz. Saklayacağınız kabınızın cam olması sağlığınız açısından daha iyi olacaktır.

Patates püresi kaç dakikada pişer?

Yaklaşık olarak 20-30 dakikada patates pürenizi hazırlayabilirsiniz.

Yumurtalı patates kavurması nasıl yapılır?

Tavaya zeytin yağını döküp patatesleri kavuruyoruz. Bu sırada küçük bir kapta yumurta ve baharatları karıştırıp çırpıyoruz. Ardından kavrulan patateslerin üzerine döküp 2-3 dakika kadar pişiriyoruz. Ocaktan alıp sıcak servis edebilirsiniz.

Yumurtalı ekmek tarifi

Bir kasenin içinde yumurta, tuz, karabiber, kekik ve pul biberi homojen bir kıvama gelene kadar çırpın. Dilimlenmiş bayat ekmekleri yumurtalı karışımın içerisine batırın. Tavada yağı kızdırın ve harcı içine çekmiş ekmek dilimlerini arkalı önlü altın sarısı kıvamına gelene kadar kızartın. Sıcak olarak servis edin.

Fırında yumurtalı ekmek Pizza

Öncelikle ekmekleri sucuk ve kaşarı dilimleyin. Süt yumurta baharat ve zeytinyağı bir kapta çırpalım. Dilimlenmiş olan ekmekleri bu sosa arkalı önlü bulayıp tepsiye dizelim. Üzerine kaşar ve sucuk ekleyip 220 derecede önceden ısıtılmış fırında sucuklar hafif kızarana dek pişirelim

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