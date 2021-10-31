Patates püresi tarifi, nasıl yapılır?
Patates Püresi neredeyse her yemeğin yanına yakışır.
Patates Püresi neredeyse her yemeğin yanına yakışır. İşte size kolay patates püresi tarifi.
Malzemeler
- 6-8 tane patates
- Su (patatesleri kaynatmak için)
- 2 kaşık tereyağı
- 1 su bardağı süt
- Karabiber, tuz
Öncelikle patatesler soyulur, doğranır ve bol suda kaynatılır. Yumuşayan patatesler süzülür. Soğumadan içine tereyağı ilave edilir ve ezilir. Süt, tuz ve karabiber eklenir. İyice püre haline gelene kadar ezilir. Patates püresi sıcak olarak et, tavuk yemekleri ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.