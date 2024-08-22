Patates, pirinç, makarna ya da ekmek değil! Altın tavsiye: Patates, pirinç, makarna ya da ekmek değil!

Dünya genelinde makarna, pirinç ve ekmek gibi karbonhidratlar, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak, bu alışkanlıkların sağlıklı bir alternatifi hızla popülerleşiyor. Bu yeni alternatif, uzun süre tok tutmasıyla dikkat çekiyor.

TOK TUTAN GIDALAR ARASINDA SÜRPRİZ BİR İSİM

Uzmanlar, quinoa gibi tahılların, makarna ve pilava göre daha uzun süre tok tuttuğunu belirtiyor. Quinoa, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi yavaşlatıyor ve bu da tokluk hissini uzatıyor. Ayrıca, içerdiği protein ve diğer besin maddeleriyle de beslenme açısından zengin bir seçenek sunuyor.

MAKARNANIN YERİNİ ALABİLECEK ALTERNATİF

Quinoa'nın besin değeri oldukça yüksek. 100 gramında yaklaşık 4.4 gram protein ve 2.8 gram lif bulunuyor. Bu, makarna ve pirince göre daha yüksek bir besin profili anlamına geliyor. Üstelik gluten içermemesi, onu gluten intoleransı olanlar için de ideal bir seçenek haline getiriyor.

SAĞLIKLI BESLENMEDE YENİ TREND

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Son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin yükselişiyle, quinoa dünya çapında hızla yaygınlaşıyor. Özellikle diyet yapanlar ve sporcular arasında popüler olan bu tahıl, hem doyurucu hem de besleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Uzmanlar, makarna ve pilava alternatif olarak quinoa'nın sofralarda daha fazla yer alacağını öngörüyor.

Quinoa’nın sağlıklı beslenme alışkanlıklarında nasıl bir değişim yaratacağını görmek için birçok kişi şimdiden bu tahıla yönelmiş durumda. Beslenme düzeninizi gözden geçirip, quinoa’yı denemenin tam zamanı olabilir.