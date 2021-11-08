Patates kavurması tarifi, nasıl yapılır? Kolay patates kavurması tarifi

Bu tarifin yapımı hem çok kolay hem de çok lezzetli. Hem leziz hem de pratik patates kavurması nasıl yapılır? İşte tarifi.

Malzemeler

3-4 adet patates

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı salça

Pul biber, karabiber

Yapılışı

Patatesleri haşlayalım ardından küp şeklinde doğrayalım. Tavaya sıvı yağ alalım ve doğranmış kuru soğanı ve yeşil biberi kavuralım. Salçayı ekleyip biraz daha kavuralım ve patatesleri ilave edelim. Baharatları da ekleyip kavuralım ve ocaktan alalım. Afiyet olsun.