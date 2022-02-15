Patates karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Fırında patates karnıyarık tarifi

Patates karnıyarık tarifi

Patates karnıyarık malzemeleri neler?

6 adet büyük boy patates

500 gram kıyma

6 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

6 adet sivri biber

3 adet domates

2 avuç maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı yenibahar

Sos için:

3 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

Patates karnıyarık nasıl yapılır?

Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve ince ince doğradığınız kuru soğanları yağın içine alıp, soğanlar iyice pembeleşene dek kavurun. Ardından sarımsakları üstlerine rendeleyin. Bir kaç kez kavurduktan sonra kırmayı ilave edin ve kıymanın rengi dönene dek yaklaşık 5 dakika kavurun. Biberleri ince ince doğrayın, kabuğunu soyduğunuz domatesleri de küp küp doğradıktan sonra tavaya ekleyin, kavurmaya devam edin. Domatesler suyunu çekince içerisine ince ince doğramış olduğunuz maydanozları da ekleyin, baharatları ilave edin ve birkaç kez daha karıştırıp ocaktan alın. Patateslerin kabuklarını soyun, boylamasına ortadan ikiye bölün ve sandal şeklinde olacak şekilde bir kaşık yardımıyla içlerini oyun. Oyduğunuz patatesleri bir fırın kabına yerleştirin ve içlerini hazırladığınız kıymalı harç ile doldurun.

Sosu için; salçayı sıcak suda çözdürün ve içlerini doldurduğunuz patateslerin üstlerine gezdirin. Fırın kabının üstünü önce bir yağlı kağıtla, ardından da alüminyum folyo ile sıkı sıkı kapatın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişmeye bırakın. Patatesler iyice yumuşayıp piştiklerinde yağlı kağıt ve folyoyu üstlerinden kaldırın ve 5 dakika daha pişmeye bırakın. Fırından alın, üstlerini ince doğranmış maydanozla süsleyin ve sıcak sıcak servis edin.