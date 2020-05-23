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Sağlık

Patates kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor!

Karbonhidrat bakımından oldukça zengin olan patates, sağlığa birçok fayda sağlıyor. İşte enerji kaynağı patatesin sağlığa mucizevi faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:44:00 -
Patates kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor!

Patlıcan ailesinden gelen patates, karbonhidrat bakımından oldukça zengin olmakla beraber iyi bir enerji kaynağıdır. Patatesin vücuda birçok faydası bulunmaktadır. Patates karaciğer şişliğini indirir, vücut sıvısını dengeler. Ayrıca patates, bağırsak problemlerine de birebir gelmektedir.

Patates A,C,K,B6 ve E vitaminleri içermektedir. Patatesin birçok hastalığa iyi geldiğini ve birçok hastalığa karşı koruma sağlığı bilinmektedir. İşte patatesin şaşırtan faydaları...

- Patetes, kalp sağlığına birebir gelmektedir. Kolesterolü ve kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürmektedir.

- Patates, kandaki insülin direncini ortalar. Bu özelliğiyle birlikte patates, diyabet hastalarının rahatlıkla kullanabileceği bir sebzedir.

- B6 vitamini bakımından oldukça zengin olduğundan stres, depresyon ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara birebir gelmektedir.

- Patates, lif bakımından oldukça zengindir. Bu özelliği ile birlikte patates, uzun süre tokluk hissi verir.

- Patates yüksek oranda C vitamini içermektedir. Kemik sağlığına birebir gelir.

- Patates, diyet için de son derece etkili bir besindir. Kilo vermeye yardımcı olur.

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