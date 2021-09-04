Patates kabuğunu saçlarınıza sürerseniz... Hemen etkisini gösteriyor

Erkeklerde ve bayanlarda genetik yada yaş ilerlemesinden kaynaklı olarak saçlarda beyazlar görünür. Erken yaşlarda saçların beyazlaması üzücü bir olaydır.

Bilge Cafe'de yer alan habere göre, erkekler bu durumdan çokta şikayetçi olmasa da bayanlar estetik yapılarının bozulduğunu düşünerek moralleri bozulmaktadır.

Saçlarda oluşan beyaz görünümün ana nedeni yaşlanma olsa da, sürekli stres altında olmak,kimyasal maddelerin kullanımı ve genetik nedenlerden kaynaklı olarak 30 yaş veya daha altında da görülebilmektedir.

Melanin adlı saça siyah renk veren pigment miktarını azalması sonucu erkeklerde saç beyazlaması görülmektedir.

Genel olarak bu sorunun 45 yaş üstü insanların %50 sinde görüldüğü dikkat çekmekle birlikte, her üç kadından bir tanesi saçını beyaz olarak bırakmayı tercih Herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen, çoğu kişi beyaz saçların görünmemesi için bir çok yol deniyor.

Birçok kişi tarafından bilinmese de patates kabuğu içeriğindeki maddeler sayesinde saç tellerini güçlendirerek koyulaşmasın sağlayan geleneksel bir yöntemdir.

Hazırsanız bu sebzenin kabuğunu nasıl kullanacağınıza geçelim.

Gerekli Malzemeler:

4 patatesin kabuğu,

2 litre su.

Hazırlanması

Tencere içerisine 2 litre suyu dökün.

Ardından hazırlamış olduğunuz 4 adet patatesin kabuğunu ekleyin.

25 dakika boyunca orta ateşte kaynatalım.

Ocağı kapatıp soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra cam kavanoz içerisine sıvıyı süzün.

Kullanım Şekli

Saçınızı durular gibi dökün. Ardından başınıza masaj yaparak uygulamaya devam edin. Sprey şişesine doldurarakta kullanabilirsiniz. Uygulama sonrası 20 dakika kadar bekledikten sonra bol su ile saçını durulayın. Haftada üç kez bu şekilde uygulamayı yapmalısınız.