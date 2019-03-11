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Patates ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:23
Patates ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı.

 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı. Sıfır gümrük vergili patates ithalatı 20 Nisan’a kadar yapılabilecek. Tarife kontenjanının dağıtımı, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile belirlenecek.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:23
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