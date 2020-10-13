Patates çorbası nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem? Yaz, kış sofraların vazgeçilmezlerindendir çorba. Hem pratik hem de leziz bir çorba tarifi arayanlar 'Kolay çorba tarifi', 'Sütlü çorba tarifleri' , 'Patates çorbası tarifi' , 'Patates çorbası olur mu?' sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, kolay patates çorbası nasıl yapılır?
Sütlü patates çorbası tarifi | Patates, havuç ve soğanla dillere destan bir çorba hazırlayabilirsiniz. Hem pratik hem lezzetli bu tarifi için kağıdı ve kaleminizi hazırlayın. İşte, patates çorbası püf noktası…
Patates çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 2 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 su bardağı
- Tereyağı sıvıyağ
- 2 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
- Kuru nane
- Et suyu
Patates çorbası nasıl yapılır?
Soğan, patates ve havucu küp küp doğrayın.
Sıvıyağı tencereye alın ve sebzeleri soteleyin.
Sebzelerin kokusu çıkmaya başladığında tencereye unu ekleyin.
Ardından tencereye 3,5 su bardağı kadar et suyu ekleyin. Et suyu yoksa normal su da olabilir.
Ardından sütü ekleyin.
Sebzeler yumuşayınca tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı blenderdan geçirin.
Bir tavaya tereyağını ve naneyi alıp kızdırın.
Pişen çorbanın içerisine naneyi ekleyin. Ancak yağ çok kızgın olduğu için kapağı çorbanın üzerine kapatın ve etrafa sıçramamasına dikkat edin.
Afiyet olsun.