Sütlü patates çorbası tarifi | Patates, havuç ve soğanla dillere destan bir çorba hazırlayabilirsiniz. Hem pratik hem lezzetli bu tarifi için kağıdı ve kaleminizi hazırlayın. İşte, patates çorbası püf noktası…

Patates çorbası tarifi

Malzemeler:

1 adet soğan

2 adet patates

1 adet havuç

1 su bardağı

Tereyağı sıvıyağ

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Kuru nane

Et suyu

Patates çorbası nasıl yapılır?

Soğan, patates ve havucu küp küp doğrayın.

Sıvıyağı tencereye alın ve sebzeleri soteleyin.

Sebzelerin kokusu çıkmaya başladığında tencereye unu ekleyin.

Ardından tencereye 3,5 su bardağı kadar et suyu ekleyin. Et suyu yoksa normal su da olabilir.

Ardından sütü ekleyin.

Sebzeler yumuşayınca tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı blenderdan geçirin.

Bir tavaya tereyağını ve naneyi alıp kızdırın.

Pişen çorbanın içerisine naneyi ekleyin. Ancak yağ çok kızgın olduğu için kapağı çorbanın üzerine kapatın ve etrafa sıçramamasına dikkat edin.

Afiyet olsun.