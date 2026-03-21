Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Bölgede yabancıların varlığına ihtiyacımız yok; İslam ülkeleriyle işbirliği içinde 'Orta Doğu İslam Konseyi'ni kurabilir ve güvenlik, ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerimizi bu çerçevede düzenleyebiliriz." dedi. İran yakın bir zamana kadar Suriye'de Sünni halkın katledilmesini doğrudan desteklemişti.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Nevruz dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında İran halkına seslenerek, "Nevruz'un gelişiyle birlikte tüm kin, kırgınlık ve ihtilafları bir kenara bırakmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bölge ülkelerine hitap eden Pezeşkiyan, şunları ekledi:

"İran'ı çevreleyen sevgili komşularımız, sizler bizim kardeşlerimizsiniz. İlişkilerimizde ortaya çıkan sorunlar veya zararlar konusunda, Allah'tan bu farklılıkları ortadan kaldırmasını diliyoruz. Sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız.

Önerimiz, bölgede barış ve huzuru sağlamak için, Ortadoğu'daki tüm İslam ülkelerinden oluşan ve bölgede barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına alacak bir güvenlik yapısının kurulmasıdır.

Bölgede yabancıların varlığına ihtiyacımız yok; İslam ülkeleriyle işbirliği içinde 'Orta Doğu İslam Konseyi'ni kurabilir ve güvenlik, ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerimizi bu çerçevede düzenleyebiliriz.