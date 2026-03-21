Bayramda yürekleri yakan video

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları devam ediyor.

22'nci gününde devam eden savaşın ilk gününde İran'daki Minab İlkokulu 'üç füze saldırısı'yla hedef alınmıştı. Yapılan saldırı sonucunda 168 ilkokul öğrencisinin yaşamını yitirdiği ortaya çıkarken geriye ise vicdanları sızlatan kazılmış haldeki mezarların fotoğrafı kalmıştı.

İran medyası Ramazan Bayramını yaşayamayan çocukların ve saldırıda hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının fotoğraflarını paylaştı.

Dünya görmüyor, duymuyor

168 ilkokul çağındaki 'çocuğun' hayatını kaybettiği bu büyük katliamın karşısında dünya medyası sessiz kaldı.

Bu 'sessizlik' pek çok gözlemci tarafından "seçici bir sağırlaşma" olarak nitelendiriliyor.

Batılı ana akım medyanın büyük bir kısmı, ölenlerin kimliklerine ve çocukların hikayelerine odaklanmak yerine, saldırıyı daha çok "stratejik bir hata" veya "operasyonel bir kaza" çerçevesinde, askeri terminolojiyle vermeyi tercih etti.

Özellikle yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiği böylesine büyük bir olayın, benzeri görülmemiş bir hızla gündemin alt sıralarına itilmesi, medyadaki çifte standart tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada kurbanların fotoğrafları ve isimleri infial yaratırken, büyük haber kanallarının bu insani boyutu derinlemesine işlememesi, sivil ölümlerinin coğrafyaya göre "önceliklendirildiği" eleştirilerini de beraberinde getirdi.