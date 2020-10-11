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Spor Patara'daki Roma hamamı, 2021'de ziyarete açılacak
Spor

Patara'daki Roma hamamı, 2021'de ziyarete açılacak

Anadolu'daki ilk hamam örneklerinden olan Patara Antik Kenti'ndeki Roma hamamında 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi - Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak: - "Bu hamam için 'Anadolu'daki Türk hamamlarının atası' diyebiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:04:21 -
Patara'daki Roma hamamı, 2021'de ziyarete açılacak

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Anadolu'nun ilk hamam örneklerinden olan, Roma İmparatoru Neron tarafından Patara Antik Kenti'ne yaptırılan Roma hamamının, önümüzdeki yıl ziyarete açılması hedefleniyor.

Antalya Bilim Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak, AA muhabirine, Patara'nın kent kapısı, deniz feneri, meclis binası ve antik tiyatrosunun yanı sıra hamamlarıyla da ön plana çıktığını söyledi.

Patara'da Roma dönemine ait dört hamam bulunduğuna değinen Koçak, bunlardan en eskisi olan kent meydanının doğusundaki 9 metre yüksekliğindeki Roma hamamının Anadolu'daki ilk hamam örneklerinden olduğunu dile getirdi.

Hamamda iki yıl önce kazılara başladıklarına işaret eden Koçak, iç mekanları tamamen açığa kavuşturduklarını, 7 arkeolog ve 17 işçiyle dış mekanlarda kazı çalışması yaptıklarını ifade etti.

Koçak, hamamın dış duvarları ve havuzlarının ayakta kalmasının yanı sıra oldukça iyi durumda olmasıyla da dikkati çektiğini kaydetti.

- 2021 yılında ziyarete açılacak

Hamamın tahmini 2000 bin yıllık olduğunu belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Tıpkı deniz feneri gibi imparator Neron tarafından yaptırılıyor. Roma hamamları Türk hamamlarının öncüsüdür. Türk hamamı olarak bildiğimiz yapılar Roma hamamlarından geliyor. Bu hamam için 'Anadolu'daki Türk hamamlarının atası' diyebiliriz. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri var. Ayrıca soğuk ve sıcak havuzları da mevcut. Yabancı bir kültürde ortaya çıkmasına rağmen Anadolu hamamını özümsüyor ve kendi kültürüne uyarlıyor. Kazı çalışmaları önümüzdeki yıl bitmiş olacak. Ziyarete açılacak. Belki birtakım etkinlikler olacak belki de açık hava müzesi olacak. Bu hamam yapıldığı dönemlerde sadece yıkanma, hijyene kavuşma yeri olarak değil, sosyalleşme mekanı olarak da kullanılmış."

O dönem insanların hamamlara gelip sohbet ettiklerini, konuşmalar yaptıklarını anlatan Koçak, "O nedenle hamam antik kentin tam merkezinde meydanda bulunuyor." bilgisini paylaştı.



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