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Aktüel

Patara ve Çıralı, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: - "Bölgemiz yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi cezbetmeye devam ediyor. Turizm sezonuna hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-05-04 22:40:15 -
Patara ve Çıralı, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi

ANTALYA (AA) - Turizmin başkenti Antalya'da bulunan Patara ve Çıralı, İngiltere'nin The Quardian Gazetesi'nde, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası tatil planları yapan insanlar için en iyi plajlar listesi hazırlayan The Quardian Gazetesi'nde, Türkiye'den 5, Antalya'dan da 2 plajın yer aldığını belirtti.

Patara ve Çıralı plajlarının listede olduğunu aktaran Topaloğlu, Çıralı'nın Kemer ilçesinde yer aldığını ve eşsiz bir doğa güzelliğine sahip olduğunu kaydetti.

Denizi, doğası ve sakinliği ile Çıralı'nın misafirlerini büyülediğini ifade eden Topaloğlu, "Bölgemiz, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi cezbetmeye devam ediyor. Burası caretta carettaların da yuvalama alanı. Misafirlerimiz gün doğumunda yavru caretta carettaların denizle buluşmasını da izleme fırsatı buluyor. Kemer olarak biz turizm sezonuna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.


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