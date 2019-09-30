Hava sıcaklıkları düştü, kışlıklar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Ekim ayına bir hafta kala pastırma sıcaklıklarının zamanı şu sıralar sık sık aratılan konuların başında geliyor. Sıcak havalar ve yaz mevsimi devam ederken, pastırma sıcakları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlar ve ne zaman biter? İşte yanıtı...

Pastırma sıcakları ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günlerdir. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

Neden bu sıcaklıklara pastırma adı veriliyor?

Bu sıcaklık dalgası ülkemizde adını gerçekten de pastırmadan almış. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının birbirine yakın olması sebebiyle, pastırmanın en iyi bu dönemde kurutulduğu iddia ediliyor. Bu yüzden de bu döneme pastırma yazı adı veriliyor

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) olarak anılıyor.