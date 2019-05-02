Pastel boya lekesi duvardan nasıl çıkar?

Evlatlarımız resim defterlerinden ziyade sanatsal yeteneklerini duvarlara yansıtmaya bayılır. Siz ona duvarları çizmemesini anlatsanız da yavrunuz bunu bazen istemeden de olsa unutabilir. Silinebilir duvar boyaları bile bazen bu lekeler karşısında çaresiz kalabilir. Ancak birkaç basit yöntemle duvardaki pastel ve mum boya kalıntılarından kurtulabilirsiniz.

1. Diş macunu

Bir miktar diş macununu duvardaki lekeli bölgeye sürün. Ardından mikrofiber bir bez ile duvarı silin. Kısa bir süre içinde leke ortadan kaybolacaktır.

2. Saç kurutma makinesi

Çocuğunuz duvarı mum boya ile şekillendirdiyse; ihtiyacınız olan bir saç kurutma makinesi. Boyanın üzerinin saç kurutma makinesini tutun ve ardından erimeye başlayan lekeyi bez ile silin.

3. Karbonat-sirke

Karbonat-sirke ikilisinin imdadımıza yetişmediği hiçbir alan yok gibi… Beyaz sirke ile karbonatı karıştırıp bir sünger yardımıyla duvara sürün. Birkaç dakika sonra duvarı temiz bir bez ile silin. Boyadan bu kadar hızlı kurtulduğunuza inanamayacaksınız.

4. Bulaşık sabunu

Birkaç damla bulaşık sabununu bir süngerle duvara sürün. Birkaç dakika boyunca süngerle duvarı ovalayın. Ardından duvarı temiz bir bez ile durulayın. Tüm boya çıkmış olacaktır.