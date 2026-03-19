İlk kez Türkiye'de: Parkinson'a yönelik yeni tedavi yöntemi
İlk kez Türkiye’de: Parkinson’a yönelik yeni tedavi yöntemi

Parkinson hastalığına bağlı psikozda görülen halüsinasyon ve sanrıların tedavisine yönelik yeni bir tedavi, ABD’nin ardından ilk kez Türkiye’de tıbbın hizmete sunuldu.

Parkinson hastalığına bağlı psikozun tedavisinde önemli bir gelişme yaşandı. Humanis, parkinson hastalığına bağlı psikozda görülen halüsinasyon ve sanrıların tedavisine yönelik yeni bir tedaviyi, Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından ilk kez Türkiye’de tıbbın hizmete sundu. Avrupa Birliği ülkelerinde henüz bulunmayan bu yenilikçi yaklaşım, nöroloji ve psikiyatri alanında önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

YENİ TEDAVİ, HASTA VE YAKINLARININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK

Parkinson hastalığı ilerledikçe bazı hastalarda halüsinasyonlar ve sanrılar gibi psikotik belirtiler görülebiliyor, bu durum hem hastaların yaşam kalitesini hem de hasta yakınlarının bakım yükünü ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Parkinson’a bağlı psikoz, klinik yönetimi hassasiyet gerektiren ve tedavi seçenekleri sınırlı bir alan olarak öne çıkıyor. Humanis’in girişimiyle ABD’den sonra ilk kez Türkiye’de tıbbın hizmetine sunulan yeni tedavi, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

HASTAYI VE YAKINLARINI BİRLİKTE ELE ALIYORUZ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Humanis Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, şu ifadeleri kullandı: “Parkinson hastalığının yalnızca motor belirtilerden ibaret olmadığını biliyoruz. Psikoz belirtileri hem hastalar hem de yakınları için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Türkiye’de bu alanda yeni bir tedaviyi tıbbın hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek hastalara gerçek anlamda fayda sağlayan çözümleri ülkemize kazandırmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İnsan merkezli yaklaşımımız doğrultusunda, yalnızca hastalığı değil, hastanın ve yakınlarının yaşam kalitesini bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyor; sağlık alanında sürdürülebilir değer üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

