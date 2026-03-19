Ahmet Hakan İrancı olduğunu açıkladı: Tarihin hep yanlış yerindeler! Zulmün çığlığına ümmet sessiz! Mescid-i Aksa 20 gündür esir Rusya gazından çıkış ve Hürmüz krizi sonrası Avrupa’da nükleere dönüş sinyali Trump'ın gazı yetmedi Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı! "İç cephe" vurgusu yaptı ABD’de vahşete ‘hayır’ diyen hain ilan ediliyor! Trump yönetiminden Joe Kent’e itibar suikasti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı Ramazan denetimlerinde taviz yok: 130 milyon TL ceza kesildi Hilal görülmedi, Ramazan 30'a tamamlandı: Bu sene İslam ülkeleri Ramazan Bayramı'nı aynı gün idrak edecek Hizbullah’ın Stratejik Cephaneliği: 30 Bin Roket Hâlâ Aktif Oturumu terk ettiler! ABD temsilciler meclisinde ağır çatlak
Ateşkes yine havada kaldı... Pakistan yine sivilleri vurdu!

Pakistan ile Afganistan arasındaki savaş, Türkiye'nin araya girmesiyle sonlanmış ve Ramazan Bayramı boyunca ateşkes ilan edilmişti. Ancak İslamabad'a bağlı birimlerin saldırılarına devam ettiği ve 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Pakistan geçtiğimiz günlerde Kabil'de bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce sivili öldürmüştü.

Afganistan ile Pakistan arasında dün varılan anlaşmayla çatışmalara ara verilmesine rağmen, Pakistan ordusunun sivil katliamını sürdürdüğü rapor edildi.

Saldırılarda en az 3 sivil hayatını kaybetti.

Nuristan vilayetindeki saldırılarda 2, Kunar vilayetindeki saldırılarda ise 1 sivilin can verdiği, Kunar'da en az 5 sivilin de kaybolduğu belirtildi.

Yerel kaynaklara göre Kunar vilayetinin farklı bölgelerine 70'ten fazla top atışı yapıldı. Yerel yetkililer, bombardımanın hala sürdüğünü ve Pakistan tarafının evlerine geri dönen sivilleri hedef aldığını söyledi.

 

Ayrıca Pakistan ordusunun Kunar vilayetinin Nari ilçesinde bir araca ateş açtığı ve aracın Kunar Nehri'ne düştüğü bildirildi. Olay sonucunda bir kadın hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı ve beş kişi kayboldu.

Kunar'ın Şultan ilçesinde ise Pakistan güçlerinin bombardımanı nedeniyle bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölge kaynakları, Nuristan vilayetinde de Pakistan ordusunun açtığı ateş sonucu iki sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

 

Kaynaklar ayrıca olayın ardından Nuristan'daki Kamdeş ile Berg-i Metal ilçeleri arasındaki ana yolun trafiğe tamamen kapatıldığını ekledi.

Afganistan İslam Emirliği ve Pakistan, Ramazan Bayramı dolayısıyla karşılıklı askeri operasyonlara geçici ara vereceklerini açıklamıştı.

Çatışmalara ara verilmesinin Ramazan Bayramı nedeniyle ve Suudi Arabistan, Katar ile Türkiye’nin talebi üzerine alındığı ifade ediliyordu.

Kaynak: Mepa News

Pakistan-Afganistan sınırında savaş kızıştı: 663 ölü, 887 yaralı!
Pakistan-Afganistan sınırında savaş kızıştı: 663 ölü, 887 yaralı!

Dünya

Pakistan-Afganistan sınırında savaş kızıştı: 663 ölü, 887 yaralı!

Erakçi’den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
Erakçi’den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür

Dünya

Erakçi’den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür

Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü!
Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü!

Dünya

Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü!

Türkiye devreye girdi! Operasyon durdu
Türkiye devreye girdi! Operasyon durdu

Dünya

Türkiye devreye girdi! Operasyon durdu

