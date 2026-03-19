Ateşkes yine havada kaldı... Pakistan yine sivilleri vurdu!

Afganistan ile Pakistan arasında dün varılan anlaşmayla çatışmalara ara verilmesine rağmen, Pakistan ordusunun sivil katliamını sürdürdüğü rapor edildi.

Saldırılarda en az 3 sivil hayatını kaybetti.

Nuristan vilayetindeki saldırılarda 2, Kunar vilayetindeki saldırılarda ise 1 sivilin can verdiği, Kunar'da en az 5 sivilin de kaybolduğu belirtildi.

Yerel kaynaklara göre Kunar vilayetinin farklı bölgelerine 70'ten fazla top atışı yapıldı. Yerel yetkililer, bombardımanın hala sürdüğünü ve Pakistan tarafının evlerine geri dönen sivilleri hedef aldığını söyledi.

Ayrıca Pakistan ordusunun Kunar vilayetinin Nari ilçesinde bir araca ateş açtığı ve aracın Kunar Nehri'ne düştüğü bildirildi. Olay sonucunda bir kadın hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı ve beş kişi kayboldu.

Kunar'ın Şultan ilçesinde ise Pakistan güçlerinin bombardımanı nedeniyle bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölge kaynakları, Nuristan vilayetinde de Pakistan ordusunun açtığı ateş sonucu iki sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaynaklar ayrıca olayın ardından Nuristan'daki Kamdeş ile Berg-i Metal ilçeleri arasındaki ana yolun trafiğe tamamen kapatıldığını ekledi.

Afganistan İslam Emirliği ve Pakistan, Ramazan Bayramı dolayısıyla karşılıklı askeri operasyonlara geçici ara vereceklerini açıklamıştı.

Çatışmalara ara verilmesinin Ramazan Bayramı nedeniyle ve Suudi Arabistan, Katar ile Türkiye’nin talebi üzerine alındığı ifade ediliyordu.

