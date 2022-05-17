Pastaneye rakip kıyır kıyır tuzlu kıvrık kurabiye tarifi! Kolay ağızda dağılan bayatlamayan kurabiye

Şahane Tuzlu Kıvrık Kurabiye (Pastaneden Daha Güzeli) Tarifi

Malzemeler

250 gram yumuşak tereyağ yada margarin

3 adet tüm yumurta

Yarım çay kaşığı instant maya

1 tepeleme yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı dolusu tuz

4 su bardağından 2 parmak eksik un kullandım

Su bardağı ölçüm 220 ml.

Üzerine sürmek için;

1 yumurta sarısı ve çay kaşığı ucuyla pekmez

Çörek otu

Şahane Tuzlu Kıvrık Kurabiye (Pastaneden Daha Güzeli) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta şeker ve mayayı kaba alıp tel çırpıcı ile 1 dk karıştıralım. Üzerine tuzunu katıp karıştırmaya devam edelim. Tereyağını ekleyip elle yoğuralım üzerine azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Kontrollü şekilde un ekleyiniz kıvamı göze alarak. Ele yapışmayan yumuşak ve güzel şekil alabilen bir kıvamda olacak. Beklemeden, hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, tezgahta ileri geri iterek uzun rulolar yapalım (çok ince yada aşırı kalın olmasınlar) orta incelik güzel oluyor. Daha sonra bir adet pilastik pipet yada çöp şiş alıp ruloyu etrafında dolayarak dip dibe, basmadan saralım. Sonra elimizle tutup çekerek çöpten avucumuza çıkaralım ve kağıtlı tepsiye dizelim. Önceden ısınmış fansız, alt üst ayar 170° fırının alttan ikinci rafında 35 dakika pişirip, orta rafa çıkardım 5 dk da orda altı üstü kızarana dek pişirip çıkardım. Soğuduktan sonra servise hazırdır. Saklama kabına koymadan muhafaza ediyorum.

Labneli Tuzlu Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

½ paket labne peyniri (100 g)

100 gr oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un (4 - 4,5 su bardağı)

Labneli Tuzlu Kurabiye Nasıl Yapılır?

Öncelikle tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Bu nedenle hamuru hazırlamadan yarım saat önce tereyağı, labne ve yumurtaları buzdolabından dışarı çıkartın. Un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp elinizle karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar unu azar azar ilave ederek yoğurun. Hamur ele yapışmayacak bir kıvamda ve kolayca şekil verebileceğiniz yumuşaklıkta olmalı. Hamurun üzerini strech filmle örtüp 20 dakika buzdolabında dinlendirin. Buzdolabından çıkartıp istediğiniz şekli verip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında altları üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.