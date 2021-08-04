Pastane usulü limonata nasıl yapılır? Kolay limonata tarifi

Sıcacık yaz günlerinde içinizi serinletecek leziz bir içecek tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, pastane usulü limonata tarifi…

Kolay limonata tarifi

Malzemeler:

5 adet limonata

1 adet portakal ya da mandalina

Taze mandalina ya da portakal yok ise kurutulmuş mandalina

4-5 dal taze nane

4 kahve fincanı toz şeker (Damak zevkinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.)

Pastane usulü limonata nasıl yapılır?

Öncelikle limonları güzelce yıkayıp kabuklarını derin bir kaseye rendeleyin.

Ardından limonları ince ince dilimleyip aynı kaseye dizin.

Mandalina ya da portakal kullanacaksanız onları da dilimleyip, limonların üzerine yerleştirin.

Limonların üzerine şekeri ve naneleri ekleyip kasenin kapağını kapatın.

6-7 saat ara ara aklınıza geldikçe kaseyi çalkalayın.

6-7 saat sonra limonlu şekerli karışımı rondoya alın. Bu aşamada bir miktar su ilave edebilirsiniz.

Rondodan geçirdiğiniz karışımı bir tel süzgece alıp, üzerinden 1,5 -2 litre su dökün.

Bu aşamada suyu yavaş yavaş dökün ve bir elinizle de süzgeçte bulunan limonları ezin.

Biraz zahmetli olsa da ortaya şahane bir lezzet çıkacak.

Afiyet olsun.