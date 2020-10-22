Pastane Üsulü Kıtır Çatal Tarifi- Çatal nasıl yapılır?

Beş çayında misafirlerinize enfes bir çatal kurabiye ikram etmek isterseniz işte nefis kıtır pastane üsulu çatal kurabiye tarifi...

Çatal kurabiye nasıl yapılır?

Malzemeler

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (4 su bardağı un)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Çörek otu veya susam

Çatal kurabiye yapılışı:

Oda ısısında yumuşamış margarini ve diğer malzemeleri karıştırıp kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan, kolay sekil alabilecek bir hamur yoğurun.

Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şerit şeklinde uzatıp ikiye kıvırıp uçlarını birleştirin.

Dilerseniz kıvırarak burgu şekil verebilirsiniz.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Çok bereketli ve lezzetli bir hamur. 3 tepsi çatal çıkıyor.

Dilerseniz hamurun bir kısmını dondurucuya kaldırıp daha sonra pişirebilir, dilerseniz de farklı şekillerde farklı kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz.