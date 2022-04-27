Pastane usulü kandil simidi tarifi | Gerçek kandil simidi evde nasıl yapılır?
Kandil denildiğinde akıllara gelen ilk lezzettir ‘Kandil simitleri’… Pastane usulü mahlepli kandil simidinin nasıl hazırlanacağı ise merak ediliyor. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş tam ölçülü kandil simidi tarifi:
Kandil için pastane usulü kıyır kıyır bir kandil simidi hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, denenmiş tam ölçülü kandil simidi tarifi:
Pastane usulü kandil simidi tarifi
Malzemeler:
- 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 1 adet yumurta (Beyazı dışı için kullanılacak)
- 1 yemek kaşığı sirke
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 5 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı mahlep
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
- Susam
Gerçek kandil simidi evde nasıl yapılır?
Derin bir yoğurma kabının içerisine yumurta sarısı, yoğurt, sıvıyağ ve tereyağı iyice karıştırılır.
Ardından karışıma sirke, tuz, şeker ilave edilir.
Kabartma tozu ve mahlep elenerek karışıma eklenir.
Sonra ise elenmiş un azar azar ilave edilir.
Hamurdan küçük parçalar koparıp halka şekli verdiğiniz simitleri önce yumurta akına ardından susama batırıp tepsiye yerleştirilir.
Simitlerinizi 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.