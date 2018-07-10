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Pastane şekerparesi nasıl yapılır?

Sevilen şerbetli tatlılardan şekerpare nasıl yapılır?

10 Temmuz 2018 Salı 21:28
Pastane şekerparesi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

20 adet için

125 gram tereyağ (yaklaşık 6-7 çorba kaşığı)

2 yumurta (1 adet yumurta sarısı üzeri için ayrılacak)

1 su bardağı pudra şekeri

4 çorba kaşığı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üç buçuk su bardağı un (yumurtaların büyüklüğüne göre değişebilir)

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım Limon suyu

NASIL YAPILIR?

Şekerpare piştiği zaman şerbetinin soğuk olması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Bir tencereye 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su koyup karıştırıyoruz. Şerbet kaynadıktan sonra 5 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra yarım limon suyu ekleyip ocağı kapatıyoruz. Şerbeti soğumaya bırakıyoruz.

Yoğurma kabımıza oda sıcaklığındaki tereyağı, 1 yumurta ve 1 yumurta beyazını ve 1 su bardağı pudra şekerini elimizle güzelce karıştırıyoruz. Üzerine 4 çorba kaşığı irmik, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ilave ediyoruz. Elimizle yoğurup kontrollü olarak üç buçuk su bardağı unu  da ekliyoruz. Un miktarı yumurtaların büyüklüğüne değişebilir. Kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde etmememiz gerekiyor. Hamurdan elimizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp köfte şekli veriyoruz. Sıvı yağla hafifçe yağladığımız tepsiye tüm hamuru bu şekilde diziyoruz. Yaklaşık 20 adet şekerpare olacaktır. Kenara ayırdığımız yumurta sarısını çırpıp fırça ile şekerparelerin üzerine sürüyoruz. Bir çatalla üzerlerini çiziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fansız fırın ayarında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Şekerpareler piştiğinde fırından çıkarıp, ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğuyan şerbeti üzerlerine kepçe yardımı ile döküyoruz. Bir gece dinlenirse çok daha lezzetli olacaktır. Şerbeti çektiğinde şekerpare servise hazırdır.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 21:28
  1. Şekerpare
  2. şekerpare nasıl yapılır?
  3. Yemek Tarifleri

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