Pastane lezzetinde poğaçalar yapmak çok kolay: Kaşarlı simit poğaça tarifi

Kaşarlı simit poğaça tarifi malzemeleri

125 gr yumuşamış tereyağı

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ (125 ml)

Varsa 1 çay kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay bardağı yoğurt

4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 tatlı kaşığı tuz

2 paket kabartma tozu

Üzeri için;

1 çay bardağı su

2 yemek kaşığı pekmez

1 su bardağı kavrulmuş susam

Nasıl yapılır?

Un, tuz ve kabartma tozu hariç diğer tüm malzemeleri yoğurma kabımıza alalım. Güzelce çırpalım. Ardından un, tuz ve kabartma tozunu ilave ederek ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Hamurdan birbirine eşit 15-16 adet beze yapalım. elimizle açıp içine kaşar koyarak poğaçamızın şeklini verelim. Bir tabağın içinde suyu ve pekmezi karıştıralım. Poğaçalarımızı önce bu suya sonra susama batıralım ve tepsiye dizelim. Üzerlerine çizik atalım. Önceden ısıttığımız 190 derece fırında alt üst kızarana kadar pişirelim.