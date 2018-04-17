Pasta yediler, soluğu hastanede aldılar!

Ören Ortaokulu'nda bir sınıfta kutlanan doğum gününde pasta ve kurabiye yiyen 11 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

Kusma ve mide bulantısı şikayeti bulunan öğrenciler için sağlık ekiplerine haber verildi.

Öğrenciler, 112 Acil ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.



