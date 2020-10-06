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Dünya Paşinyan'ın ziyaret ettiği komutanların 'çaresizlik' ifadesi
Dünya

Paşinyan'ın ziyaret ettiği komutanların 'çaresizlik' ifadesi

Azerbaycan tarafından büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan'da kötü gidişat Ermeni komutanların yüzünden okundu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Karabağ'da cephe hattını ziyaret ettiği anlarda yanındaki askeri kurmaylarının endişeli halleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:47:00 -

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları devam ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan işgal altındaki Karabağ'da cephe hattını ziyaret etti.

Ermenistan'ın saldırmasıyla başlayan ancak Azerbaycan ordusunun başarılı harekatıyla neye uğradığını şaşıran Ermenistan iyice köşeye sıkıştı.

Paşinyan tavize hazır

İçine düştüğü durumu telefon diplomasisiyle aşmaya çalışan ancak başta Putin'den olmak üzere uluslararası kamuoyundan beklemediği tepkiyi alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a karşı taviz vermeye hazır oldukları açıklamasını yapmıştı.

Azerbaycan'dan aldığı darbelerle hezimete uğrayan Paşinyan, dün ise Karabağ'daki cephe hattında Ermeni mevzilerini ziyaret etti. Hankendi'de sözde Karabağ yönetiminin milis güçleri ile görüştü.

Komutanların endişeli halleri

Paşinyan'ın Karabağ'a gittiği ertesi gün duyurulurken, Ermeni başbakan ve yanındaki askeri kurmaylarının endişeli halleri dikkat çekti.

Ermenistan başbakanı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sahadaki durumlarının kötüleştiğini kabul etti. Bugün de Paşinyan taviz verebileceklerini açıkladı.

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