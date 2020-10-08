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Dünya Paşinyan’ın danışmanı konuştu! Azeri sivilleri vuruyoruz itirafı
Dünya

Paşinyan’ın danışmanı konuştu! Azeri sivilleri vuruyoruz itirafı

Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında büyük hezimet yaşayan Ermenistan, sivilleri vurarak kendince intikam almaya çalışırken çarpıcı bir itiraf geldi. Paşinyan’ın askeri danışmanı, çıktığı Rus kanalında, “Yeni bir askeri taktik geliştirdik. SİHA’ları imha etmek ve sivil yerleşim noktalarını bombalamak; panik için” derken yayın kesilip reklama gidildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:50:00 - 2020-10-08 11:51:11
Paşinyan’ın danışmanı konuştu! Azeri sivilleri vuruyoruz itirafı

 Münübe Yılmaz 

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, Ermenistan tarafı Azerbaycanlı sivilleri bilerek ve kasten hedef aldığını canlı yayında itiraf etti. Dağlık Karabağ’da 30 yıldır işgalci durumunda bulunup Azeri köylerine yönelik sürekli saldırı gerçekleştiren Erivan yönetiminin geçtiğimiz 27 Eylül’deki son saldırısı sonrası Azerbaycan karşı saldırıya geçti. Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusuna karşılık veremeyince kendince intikamını sivillerden almaya karar verdi. 12. gününe girilen çatışmalarda sürekli sivilleri hedef alan Ermenistan’ın bunu askeri taktik olarak yaptığını Ermenistan lideri Paşinyan’ın kıdemli askeri danışmanı Rus kanalında canlı yayında açıkladı. Kirli planlar yapan Ermenistan’ın sivilleri hedef alarak panik oluşturma ve Bakü’yü barışa zorlamak istediği itirafını danışman Vagharshak Harutyunyan herkesi şok ederek duyurdu.

Canlı yayında olduğunu unuttu

Canlı yayınlanan programda Karabağ’da cephe hattında yaşananlar hakkında konuşan Harutyunyan bir anda nerede olduğunu unutup, şok edici sözler kullandı. Azerbaycan’ın ağır ve teknolojik silahlar kullandığından dert yanan Ermeni danışmanın, “Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA’lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için” şeklindeki sözleri üzerine programın yapımcısı apar topar yayını durdurarak, reklam arasına gitti ancak dünya Ermenilerin kirli planını öğrenmiş oldu.

Yeni Akit Gazetesi

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