Paşinyan’ın danışmanı konuştu! Azeri sivilleri vuruyoruz itirafı

Münübe Yılmaz

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, Ermenistan tarafı Azerbaycanlı sivilleri bilerek ve kasten hedef aldığını canlı yayında itiraf etti. Dağlık Karabağ’da 30 yıldır işgalci durumunda bulunup Azeri köylerine yönelik sürekli saldırı gerçekleştiren Erivan yönetiminin geçtiğimiz 27 Eylül’deki son saldırısı sonrası Azerbaycan karşı saldırıya geçti. Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusuna karşılık veremeyince kendince intikamını sivillerden almaya karar verdi. 12. gününe girilen çatışmalarda sürekli sivilleri hedef alan Ermenistan’ın bunu askeri taktik olarak yaptığını Ermenistan lideri Paşinyan’ın kıdemli askeri danışmanı Rus kanalında canlı yayında açıkladı. Kirli planlar yapan Ermenistan’ın sivilleri hedef alarak panik oluşturma ve Bakü’yü barışa zorlamak istediği itirafını danışman Vagharshak Harutyunyan herkesi şok ederek duyurdu.

Canlı yayında olduğunu unuttu

Canlı yayınlanan programda Karabağ’da cephe hattında yaşananlar hakkında konuşan Harutyunyan bir anda nerede olduğunu unutup, şok edici sözler kullandı. Azerbaycan’ın ağır ve teknolojik silahlar kullandığından dert yanan Ermeni danışmanın, “Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA’lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için” şeklindeki sözleri üzerine programın yapımcısı apar topar yayını durdurarak, reklam arasına gitti ancak dünya Ermenilerin kirli planını öğrenmiş oldu.