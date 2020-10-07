Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, Ermenistan tarafı Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor.
Kirli planlar yapan Ermenistan, sivilleri hedef alarak panik havası oluşturma derdinde.
Panik oluşturmak için vuruyorlar
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan televizyon kanalına konuştu.
Harutyunyan, hedeflerinin Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ağır silahlarla vurarak panik oluşturmak olduğunu açıkladı