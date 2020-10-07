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Dünya Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:47:00 -

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, Ermenistan tarafı Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor.

Kirli planlar yapan Ermenistan, sivilleri hedef alarak panik havası oluşturma derdinde.

Panik oluşturmak için vuruyorlar

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan televizyon kanalına konuştu.

Harutyunyan, hedeflerinin Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ağır silahlarla vurarak panik oluşturmak olduğunu açıkladı

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Yorumlar

Ali Duman

Gerçekten ırkçı değilim ama : Ermenilerin de Ruslarında Kanı bozuk. Bunlar tüm savaşlarda sivillere saldırmış bozuk zihniyetli alçak milletlerdir.
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