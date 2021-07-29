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Gündem Paşinyan’ı korku sardı! Rusya’ya çağrıda bulundu
Gündem

Paşinyan’ı korku sardı! Rusya’ya çağrıda bulundu

Karabağ hezimetinden sonra ülkesinde çalkantılı günler geçiren Paşinyan’ı Azerbaycan korkusu sardı. Ermeni lider Rusya’dan Azerbaycan sınırına asker yığılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 14:47:00 -
Paşinyan’ı korku sardı! Rusya’ya çağrıda bulundu

Ermenistan’ın Karabağ kaybı sonrası, Paşinyan'dan Moskova'ya çağrı geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile olan sınırlar boyunca Rus sınır muhafızlarının konuşlandırılmasını talep etti.

"Mevcut durum düşünüldüğünde, Ermenistan-Azerbaycan sınırının tamamına Rus sınır muhafızlarının sınır karakollarını konuşlandırmasını gözden geçirmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum" diyen Paşinyan, Ermenistan'ın bu öneriyi Moskova'yla görüşmeye hazırlandığını, böyle bir adımın sınır belirleme ve çizme çalışmalarında askeri çatışma riskini önleyeceğini söyledi.

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Yorumlar

Zaza

Pasinyan hani tanklarınız bakuye gelecekti ...
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