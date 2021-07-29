Paşinyan’ı korku sardı! Rusya’ya çağrıda bulundu
Karabağ hezimetinden sonra ülkesinde çalkantılı günler geçiren Paşinyan’ı Azerbaycan korkusu sardı. Ermeni lider Rusya’dan Azerbaycan sınırına asker yığılması çağrısında bulundu.
Ermenistan’ın Karabağ kaybı sonrası, Paşinyan'dan Moskova'ya çağrı geldi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile olan sınırlar boyunca Rus sınır muhafızlarının konuşlandırılmasını talep etti.
"Mevcut durum düşünüldüğünde, Ermenistan-Azerbaycan sınırının tamamına Rus sınır muhafızlarının sınır karakollarını konuşlandırmasını gözden geçirmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum" diyen Paşinyan, Ermenistan'ın bu öneriyi Moskova'yla görüşmeye hazırlandığını, böyle bir adımın sınır belirleme ve çizme çalışmalarında askeri çatışma riskini önleyeceğini söyledi.