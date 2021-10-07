Paşinyan'dan tarihi itiraf

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Karabağ'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Karabağ'ı işgal ettiklerini itiraf eden Paşinyan, 'Savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır. Bu yüzden Karabağ'ı geri vermek zorunda kaldık' dedi.

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz sene 44 günde, tarihi bir zaferle Ermenistan işgali altındaki toprağı Karabağ'ı geri almıştı.

Litvanya'ya ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki Ermeni toplumu ile bir araya geldiği görüşmede, Karabağ'ı işgal ettikleri itirafında bulundu.

'Geri vermek durumunda kaldık"

Paşinyan, "Savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır. Geri vermek zorunda kaldık. Onları tutmak yanlıştı. Aslında yedi ilçeyi koşulsuz iade etmeliydik" dedi.

Konuşmasında Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesinin ardından Şuşa'da hiç ev yapılmadığını söyleyen Paşinyan, "Bunun nedeni nedir?" diye sordu.

'Elimizde tutamazdık"

Katılımcılardan birinin cevabı üzerine de "Karabağ'ı elimizde tutabileceğimizden kimse emin değildi. Sen söyledin ben söylemedim" şeklinde konuştu.