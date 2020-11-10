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Dünya Paşinyan’dan şoke edecek açıklama: Her şeyimi çaldılar
Dünya

Paşinyan’dan şoke edecek açıklama: Her şeyimi çaldılar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yenilgiyi kabul etmesinin ardından ülkedeki protestocuların bazı kişisel eşyalarını çaldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:29:00 - 2020-11-10 10:51:58
Paşinyan’dan şoke edecek açıklama: Her şeyimi çaldılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karaba bölgesinde ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını ifade etti. Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ancak söz konusu kararın verilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya 24 kanalında yayınlanan açıklamasında, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak bildiriyi kabul ettiğini bildirdi.

Dün gece Ermenistan'da başlayan protestolar sabah saatlere kadar sürdü.

Her şeyimi çaldılar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

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Yorumlar

sizofren savar

HIRSIZLIĞINIZ TESCİLLİ ZATEN..
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e atadan hırsızsınız hayatınız menfat hırsızlık üzereoldu tarihte

ektiklerinizi biçme zamanı
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