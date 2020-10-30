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Dünya Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi
Dünya

Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi

Rus politolog İgor Korotçenko, Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'ın ordudaki Rus yanlısı askerleri bilerek görevden aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:07:00 - 2020-10-30 12:29:20
Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi

Ünlü Rus politolog İgor Korotçenko, Ermenistan silahlı kuvvetlerindeki son kadro değişikliklerini, “Rusya yanlısı unsurların temizlenmesi” olarak yorumladı.

Korotçenko Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Ermenistan'da bazı üst rütbeli askerlerin herhangi bir neden gösterilmeden görevden alındığına dikkat çekti.

Türkrus'un haberine göre; bu kişilerin daha önce Rusya'da eğitim gördüklerini belirten Rus uzman, Başbakan Nikolay Paşinyan'ın Rusya yanlısı askerleri devlet güvenlik sisteminden temizlemeye yönelik böyle bir hamlede bulunduğunu öne sürdü.

Paşinyan'ın girişimiyle Sınır Birlikleri Komutanı Albay Vaginak Sarkisyan ve Milli Güvenlik Konseyi Karşı İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Ovanes Karumyan'ın görevden alındığı bildirilmişti.

Vaginak daha önce Rusya'da Ermenistan'ın askeri ataşesi olarak görev yapmıştı.

Rus politolog Korotçenko, Paşinyan'ın kendine karşı tehdit olarak gördüğü askeri görevlilere yönelik kadro temizliğine giriştiğini iddia etti.

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