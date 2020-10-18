  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz
Dünya

Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan uluslararası basın kuruluşlarına verdiği demeçlerle hem kendini hem de ülkesini rezil etmeyi sürdürüyor. Paşinyan bugün verdiği bir röportajda, ''Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi Kuzey Doğu ve Güney Doğu’da durduran son engel Ermenistan'dır.'' iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:49:00 -
Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz

Alçak saldırılara imza atan Ermenistan, tarihinin en ağır ve travmatik günlerini yaşıyor. 30 seneyi aşkın bir süredir Azerbaycan devletine ve halkına çeşitli dönemlerde taciz ateşlerinde bulunan, terör faaliyetlerinde bulunan ve kardeş Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan artık yalanlardan kurulu bir düzenin son çarklarını döndürüyor.

Özellikle son 20 gündür Azerbaycan ordusunun perişan ettiği Ermeni ordusu, ülkedeki iç gerilimi de yükseltiyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a olan öfke günden güne fazlalaşırken Paşinyan, sık sık Türkiye'yi hedef göstererek kuyruğu dik tutmaya çalışıyor.

Türkiye'yi engelliyormuş!

haber7'nin haberine göre; Paşinyan bugün verdiği bir röportajda, ''Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi Kuzey Doğu ve Güney Doğu’da durduran son engel Ermenistan'dır.'' iddiasında bulunarak alay konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gündem

Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme

Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Mü..
ABD'den tehdit: Hazırız
Dünya

ABD'den tehdit: Hazırız

İran'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) kendisine yönelik silah ambargosunun kaldırıldığını duyurması üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yazıl..
Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar
Gündem

Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Sinop'ta test etmesi Yunan medyasında gündem oldu. S-400'lerin Yunanistan'a kar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay