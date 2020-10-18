Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz

Alçak saldırılara imza atan Ermenistan, tarihinin en ağır ve travmatik günlerini yaşıyor. 30 seneyi aşkın bir süredir Azerbaycan devletine ve halkına çeşitli dönemlerde taciz ateşlerinde bulunan, terör faaliyetlerinde bulunan ve kardeş Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan artık yalanlardan kurulu bir düzenin son çarklarını döndürüyor.

Özellikle son 20 gündür Azerbaycan ordusunun perişan ettiği Ermeni ordusu, ülkedeki iç gerilimi de yükseltiyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a olan öfke günden güne fazlalaşırken Paşinyan, sık sık Türkiye'yi hedef göstererek kuyruğu dik tutmaya çalışıyor.

Türkiye'yi engelliyormuş!

haber7'nin haberine göre; Paşinyan bugün verdiği bir röportajda, ''Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi Kuzey Doğu ve Güney Doğu’da durduran son engel Ermenistan'dır.'' iddiasında bulunarak alay konusu oldu.