Paşinyan’dan itiraf: Karabağ’da işgalciydik

Yenilginin şokunu hâlâ üzerinden atamayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan itiraf geldi. Litvanya’ya ziyarette bulunan Paşinyan, ülkedeki Ermeni toplumu ile bir araya geldiği görüşmede, Karabağ’ı işgal ettiklerini ve Azerbaycan’ın üstünlüğü nedeniyle geri teslim etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

“Vermek zorunda kaldık”

Paşinyan, “Savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır. Geri vermek zorunda kaldık. Onları tutmak yanlıştı. Aslında yedi ilçeyi koşulsuz iade etmeliydik” dedi.



Konuşmasında Ermenistan’ın Karabağ’ı işgal etmesinin ardından Şuşa’da hiç ev yapılmadığını söyleyen Paşinyan, “Bunun nedeni nedir?” diye sordu. Katılımcılardan birinin cevabı üzerine de Ermeni Başbakan, “Karabağ’ı elimizde tutabileceğimizden kimse emin değildi. Sen söyledin ben söylemedim” şeklinde konuştu.