  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması: Rusya tam destek vermeye hazır
Gündem

Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması: Rusya tam destek vermeye hazır

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri liderler toplantısında konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşmenin başlamasının da bu konuda katalizör rolü oynayabilecek bir diğer unsur olduğunu belirtmeliyim" dedi. Paşinyan ayrıca bu konuda Rusya'nın sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 19:26:00 -
Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması: Rusya tam destek vermeye hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar oluşturacağını bildirdi.

Paşinyan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderler toplantısında çevrim içi yaptığı konuşmada, Karabağ meselesine değindi.

Ermenistan'ın Azerbaycan ile bölgesel iletişiminin açılması konusunda yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu belirten Paşinyan, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın başbakan yardımcılarından oluşan üçlü grubun ulaşım kanallarının açılması için çalıştığını ve yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu ifade etti.

Paşinyan, "Bu, Azerbaycan toprakları üzerinden Rusya ile kara yolu ve demir yolu bağlantısı, İran ile demir yolu bağlantısı sağlayacağımız anlamına geliyor. Azerbaycan da Nahçıvan ile bizim topraklarımız üzerinden demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlayacak" diye konuştu.

Paşinyan, Ermenistan'ın barışı tesis etmenin sembolleri ve araçları haline gelecek olan ulaşım bağlantısını açma senaryolarını desteklediğini bildirdi.

Ermenistan'ın bölgedeki bütün konularda çalışmaya hazır olduğunu belirten Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar yaratacağını vurguladı.

Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşmenin başlamasının da bu konuda katalizör rolü oynayabilecek bir diğer unsur olduğunu belirtmeliyim" dedi.

Ayrıca Paşinyan, bu bağlamda Rusya'nın da bu sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı dizisinde bomba patladı! Yepyeni bir aile geliyor
Medya

Gönül Dağı dizisinde bomba patladı! Yepyeni bir aile geliyor

İlgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinde hikayeye etki edecek bir yenilik yaşanacak. Mezarcı İlyas karakteri ailesiyle Gedelli'de varlık gö..
Analistler detayları açıkladı! Altın fiyatlarında meraklandıran gelişme
Ekonomi

Analistler detayları açıkladı! Altın fiyatlarında meraklandıran gelişme

Milyonlarca vatandaş ve yatırımcı altın fiyatlarını, gram altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altının gram fiyatıyla ilgili flaş gelişm..
Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı

Fehmi Koru önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı üyelerine 'çatı aday' çağrısında bulunara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay