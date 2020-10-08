Paşinyan'dan Avrupa'ya: Türkiye’yi şimdi durdurmazsanız, Viyana kapılarında bekleyin

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Alman Spiegel’e konuştu. Paşinyan, işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin Azerbaycan’ı ele geçirdiğini ve onun yerine tüm kararları aldığını ileri sürdü.

Paşinyan, artık Azerbaycan'ın kendi geleceği ile ilgili kararlar almadığını, onun yerine bunu Türkiye'nin yaptığını iddia etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye’nin Karabağ tutumunu, Akdeniz dahil genel dış politikası bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Paşinyan, Türkiye'nin yayılmacı bir politika izlediğini savunarak, Avrupa'nın Türkiye'yi durdurmaması halinde, Viyana kapılarında bekleyebileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Ermenistan Azerbaycan'a hain bir saldırıda bulunmuş, bu saldırıda sivil can kayıpları olmuştu. Azerbaycan bunun ardından taarruza geçmişti. Kardeş Azerbaycan'ın başarılı operasyonları devam ediyor.