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Dünya Paşinyan'a ülkesinden uyarı! 'Türkiye ile anlaş yoksa çantaları toplayıp gideriz'
Dünya

Paşinyan'a ülkesinden uyarı! 'Türkiye ile anlaş yoksa çantaları toplayıp gideriz'

Azerbaycan tarafından yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanının danışmanı olan Jirayr Liparityan, Paşinyan'a Türkiye ile anlaşma çağrısı yaparak, "Yoksa çantaları toplayıp başka bir yere taşınmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:04:00 -
Paşinyan'a ülkesinden uyarı! 'Türkiye ile anlaş yoksa çantaları toplayıp gideriz'

Ermenistan’ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'ın danışmanlarından, 1990'lı yıllarda Karabağ müzakerelerine katılan Jirayr Liparityan, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası Erivan yönetimine tavsiyelerde bulundu. Liparityan Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleşmesi gerektiğini ifade ederek, "Ermenistan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa çantaları toplayıp başka bir yere taşınmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Barışçıl hükümete ihtiyaç var"

Liparityan, Nikol Paşinyan hükümetini eleştirerek, Ermenistan’ın komşularını düşman olarak görmeyen bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Liparityan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

Ermenistan herkesle bağları normalleştirmeli, çünkü sonuçta bu güvenliği sağlıyor. Mevcut tutum devam ederse, nefret ve korku galip gelecektir. Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak.

Komşularla ilişkiler kurmak, Azerbaycan ve Türkiye ile doğrudan konuşmak, komşuları anlamayı öğrenmek, bir şeye neden ’hayır’ cevabını verdiklerini anlamak gerekiyor. Bu, düşmanca tavır değil, komşunuzla iletişim kurduğunuza ve onun sorunlarını anladığınıza dair güven verecektir.

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