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Dünya Paşinyan'a büyük şok! Kiliseden kovuldu
Dünya

Paşinyan'a büyük şok! Kiliseden kovuldu

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında perişan olan Ermenistan'da yenilgiden sorumlu tutulan Nikol Paşinyan'a öfke çığ gibi büyüyor. Son olarak bir kiliseye taziyeye giden Paşinyan, tokalaşmak istediği papaz tarafından kiliseden kovuldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:40:00 -
Paşinyan'a büyük şok! Kiliseden kovuldu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ için imzalanan ateşkes gerginliği Ermenistan'da sürüyor. Ateşkesin Ermenistan aleyhine olduğunu savunan Ermenilerin, yenilginin sorumlusu olarak gördükleri Başbakan Nikol Paşinyan'a olan öfkeleri devam ediyor.

Anlaşmadan sonra ülke çapında başlayan gösteriler sürerken, uzun süre saklanan ve halktan kaçan Paşinyan, yavaş yavaş yeniden halkın karşısına çıkmaya başladı.

Kiliseden kovuldu

Son olarak ölen savaşta ölen Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor kilisesine taziye için giden Başbakan Paşinyan, tokalaşmak istediği papaz tarafından terslenerek kiliseden kovuldu. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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