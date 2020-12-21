Paşinyan'a büyük şok! Kiliseden kovuldu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ için imzalanan ateşkes gerginliği Ermenistan'da sürüyor. Ateşkesin Ermenistan aleyhine olduğunu savunan Ermenilerin, yenilginin sorumlusu olarak gördükleri Başbakan Nikol Paşinyan'a olan öfkeleri devam ediyor.

Anlaşmadan sonra ülke çapında başlayan gösteriler sürerken, uzun süre saklanan ve halktan kaçan Paşinyan, yavaş yavaş yeniden halkın karşısına çıkmaya başladı.

Kiliseden kovuldu

Son olarak ölen savaşta ölen Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor kilisesine taziye için giden Başbakan Paşinyan, tokalaşmak istediği papaz tarafından terslenerek kiliseden kovuldu. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.