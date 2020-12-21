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Gündem Paşinyan'a bir şok daha! Gelmesin diye yolları kapadılar
Gündem

Paşinyan'a bir şok daha! Gelmesin diye yolları kapadılar

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı öfke dinmiyor. Gün içinde gittiği bir kilisede papaz tarafından kovulan Paşinyan, Zengezur'a yapacağı ziyaret öncesinde ikinci bir şok yaşadı. Zengezur'da yaşayan Ermeniler Paşinyan'ın bölgeye gelmemesi için arabalarıyla yolları kapattı. Kente giriş yolunu tıkayan öfkeli Ermeniler ile polis arasında arbede çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:13:00 -
Paşinyan'a bir şok daha! Gelmesin diye yolları kapadılar

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı öfke dinmiyor. Gün içinde gittiği bir kilisede papaz tarafından kovulan Paşinyan Zengezur'a yapacağı ziyaret öncesinde ikinci bir şok yaşadı.

Yolları kapattılar

Zengezur'da yaşayan Ermeniler Paşinyan'ın bölgeye gelmemesi için arabalarıyla yolları kapattı.

Zengezur'a giriş yolunu tıkayan öfkeli Ermeniler ile polis arasında arbede çıktı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ziyaret için gittiği Kilise papazı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaretçileri hoş karşılamayan papaz, Paşiyan'ı kiliseden kovmuştu.

Paşinyan'a şok! Bunu hiç beklemiyordu
Paşinyan'a şok! Bunu hiç beklemiyordu

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Paşinyan'a şok! Bunu hiç beklemiyordu

 

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