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Dünya Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar
Dünya

Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sınır hattında yaptığı son açıklamayla gündemi altüst etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:58:00 - 2020-11-30 17:01:05
Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona ermesinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamalarında köşeye sıkıştığını itiraf eden Ermenistan Başbakanı, resmi facebook sayfasında itiraflarda bulundu.

Paşinyan, "Sevgili vatandaşlar, durum bu; ya Karabağ statüsüz 7 bölge vermeliyiz, ya da savaş yeniden başlayacak. İnsanlar bu duruma ne derdi? 'Hayır' derler, kalkıp savaşacağız. Bir savaş çıkacak ve Ermenistan'ın savaş başlattığı anlaşılacaktır. Bölgeleri verirsem, insanlar 'Nikol bir hain' derdi ve savaş yeniden çıkacaktı. Türk-Azerbaycan askeri tatbikatları da dahil olmak üzere herhangi bir aşamada, eğer Türklere [Azerilere] gidip sorunu savaşsız çözelim dersem, bölgelerin iadesi için özel bir program sunmamı talep edeceklerdi. Eğer imzalarsam, 'Nicole bir hain' derlerdi, eğer imzalamazsam savaş çıkar." dedi.

Paşinyan geçen hafta ise bölgeye yerleşen Rus barış güçlerinin beş yıldan fazla Dağlık Karabağ'da kalabileceğini söylemişti: "Karabağ sorunu uzun süredir devam eden bir çatışma olduğu için Rus barış güçlerinin kalışının 5 yılla sınırlı kalacağını düşünmüyorum"

Açıklamalar Ermenistan'ı salladı

Paşinyan'ın istifa çağrıları sonrası yaptığı son açıklama Erivan'da gündem oldu. Protestoların bir hayli yükseldiği ülkede, ortaya çıkan tablonun Paşinyan gidene kadar düzelmeyeceği belirtiliyor.

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