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Dünya Paşinyan yasta
Dünya

Paşinyan yasta

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, kaybettiği askerler nedeniyle yas tuttuğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 07:30:00 - 2020-10-15 07:39:46
Paşinyan yasta

27 Eylül'de Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine saldıran ve bugüne dek onlarca sivili öldüren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın verdiği karşılık sonrası büyük hezimete uğradı.

Azerbaycan karşısında çok sayıda kayıp veren Ermenistan, tarihe geçecek bir mağlubiyet yaşıyor. 30 senedir işgal ettiği topraklarda Azerbaycan'ın yoğun operayonları karşısında cevap veremeyen Ermenistan, verdiği yüzlerce kaybı gizlemeye çalışıyor.

27 Eylül'den bu yana bölgede süren operasyonlarda birçok kayıp veren Ermenistan'da askerin moralini yükseltmek için üretilen görsel içeriklerin ardından Başbakan Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Eğilerek poz verdiği bir fotoğrafı paylaşan Paşinyan, paylaşımına, "Ülkemiz için canını veren şehitlerimizin yasını tutuyorum" notunu düştü.

Paşinyan, hukuksuzca 30 yıla yakın bir süredir işgal altında tuttukları topraklardan "ülkemiz" şeklinde söz etmesi ise gözlerden kaçmadı.

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