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Dünya Paşinyan istifa etti! Giderken bombayı bıraktı
Dünya

Paşinyan istifa etti! Giderken bombayı bıraktı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede yapılacak olan erken seçimler için istifa ettiğini resmen açıkladı. Paşinyan istifa kararı sonrası Haziran ayında yeniden aday olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 10:36:00 -
Paşinyan istifa etti! Giderken bombayı bıraktı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Mart sonunda yaptığı açıklamada haziran ayında gerçekleştirilecek erken parlamento seçimleri için anayasa gereği istifa edeceğini söyleyen Paşinyan'dan beklenen açıklama geldi.

20 Haziran'daki seçimlerin yapılması için istifa ettiğini duyuran Paşinyan, başbakanlık için yeniden aday olduğunu ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçlerle varılan mutabakat uyarınca, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılması için bugün istifa ediyorum. Parlamento üst üste iki kez yeni bir başbakan seçmeyecek, ardından parlamento yasa gereği feshedilecek ve erken seçimler yapılacak" dedi.

Başbakan vekili statüsünde bulunacak olmasına rağmen kabine lideri yetkilerini tümüyle kullanacağını söyleyen Paşinyan, erken seçimlere mevcut Benim İttifakı içinde yer alan partisi Sivil Sözleşme'nin başbakan adayı olarak katılacağını şu sözlerle açıkladı:

"Partimiz Sivil Sözleşme'nin erken seçimlere katılacağının altını çizmek istiyorum. Başbakan adayı olacağım. Eğer halk başbakanlıktan ayrılmam gerektiğine karar verirse, onların iradesini yerine getireceğim. Eğer başbakanlık görevine devam etmemi isterlerse, yine halkın iradesini yerine getireceğim."

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