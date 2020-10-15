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Dünya Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:58:00 -
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor.

Resmi Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ordusunda Albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü doğruladı. Paşinyan ayrıca, Vahagn Asatryan'a ülkenin en yüksek nişanı olan "Ermenistan Ulusal Kahramanı" unvanının verileceğini belirtti.

Çekilmeye devam ediyorlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece saatlerinde Ağdere, Ağdam, Fizuli, Hadrut ve Cebrayıl yönünde cephe hattındaki gergin durumun devam ettiği aktarıldı. Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından karşılık verilmesiyle Ermenistan tarafının kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar füze sistemi, 4 BM-21 Grad çok namlulu roketatar, 1 D-20, 1 D-30, 2 D-1 obüs, birkaç İHA ve askeri araçların imha edildiği bildirildi.

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