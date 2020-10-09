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Dünya Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi
Dünya

Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan hükümeti kısıtlamalara başladı. Ermenistan'da Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma kabiliyetini sorgulayan programların yayınlanmasına yasak koydu.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 07:02:00 - 2020-10-09 07:31:39
Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi

Ermenistan, 30 yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ'da geçtiğimiz haftalarda büyük bir provokasyona imza atarak sivilleri katletti. Meşru hakkını kullanan Azerbaycan, işgal edilen topraklarını geri almak için kararlı bir harekat başlattı. Türkiye'den aldığı silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hava operasyonları gerçekleştiren Azerbaycan, işgal güçlerinin ağır kayıplar vermesine neden oldu.

Ermenistan'ın saldırılarında 20'den fazla Azerbaycan Türkü sivil şehit düştü. Öldüğü belirtilen bir tane bile Ermeni sivilin olmaması da Türklerin kabiliyeti ve hassasiyetini ortaya koydu.

Ermenistan'da kısıtlamalar başladı

Askerleri cepheyi terk eden Ermenistan'da halk da hükümetin arkasında durmayınca ülke içinde yeni kısıtlamalar getirildi. Ermenistan hükümeti, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tırmanmasıyla 27 Eylül'de ilan ettiği sıkıyönetimi, ek kısıtlamalar getirerek sıkılaştırma kararı aldı.

Ermenistan hükümeti, yayınladığı kararda ülkenin ve Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma kabiliyetini sorgulayan programların yayınlanmasına yasak koydu.

Kararda, yetkililerin sıkıyönetim ve güvenlik tedbirlerini eleştiren, çürüten, etkililiğini sorgulayan veya herhangi bir şekilde değersizleştiren açıklamalarda bulunması yasaklanıyor.

Kurallara uyulup uyulmadığını ise kolluk güçlerinin izleyeceği belirtiliyor. Öte yandan Ermenistan polisine, bilgi yayımını durdurma ve baskı ekipmanı, radyo ve ses yayın ekipmanı ve kopyalama makinelerine geçici olarak el koyma yetkisi verildi.

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Yorumlar

Diaspora Armania

Biz Armaniyan gencler baklemedeyiz, Azari gücleri pusu ile gabartacagiz. Onlara ders veracagiz.
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said

önce kendi toprağını savun yüzsüz. Hem Azerbaycan topraklarını işgal et hem sebepsiz saldır. Siz ne biçim bir milletsiniz. Biraz insan olmayı deneyin.
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