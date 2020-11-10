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Dünya Paşinyan 'Başka şansım yoktu' deyip canlı yayında duyurdu
Dünya

Paşinyan 'Başka şansım yoktu' deyip canlı yayında duyurdu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisi hakkında konuştu. Paşinyan, ''Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 07:08:00 - 2020-11-10 07:25:01
Paşinyan 'Başka şansım yoktu' deyip canlı yayında duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sahadaki askeri durum nedeniyle Dağlık Karabağ'da işgali sonlandıran bildiriyi imzalamaktan başka şansının olmadığını söyledi.

Paşinyan, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından Facebook üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ermenistan’da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, “Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak.” diye konuştu.

"Başka şansım yoktu"

Durumun “istikrara kavuşmasının ardından” bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, “Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu.” dedi.

Öte yandan, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan’da Paşinyan aleyhindeki protestolar devam ederken daha önce hükümet binasına giren protestocular, parlamento binasına da girerek Paşinyan aleyhinde sloganlar attı. Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ’daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.

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Yorumlar

Rus ermeni hinligi olavilirmi

Tam ermeni ordusu dagilmis silahlarini birakip kacarken Azerbeycayn belki bu aksama kadar karabag dahil ermeninden sgal topraklari geri alinmasi kesinlestigi zaman pasinyan yenilgiyi kabul ediyor ermeni ve rus imzaladigi sozde ermenistanin yenildigi anlasmaya gore ermenistan ve Azerbeycan su anki konumunu koruyacak ve karabagda ise statu belli degil rus baris gucu olacask kisacasi aceba rus ve ermenistan sozde bu yenilgi anlasmasiyla dagilan ermeni ordusu sayesinde Azerbeycanin karabag dahil geri kalan kismini almasini engellemek rus baris gucu getirerek karabag dahil geri kala topraginin ermenide kalmasini saglamakmi amac yani ermeninin yenilgisimi yoksa rus ermeninin hinligimi
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Rus ermeni hinligi olabilirmi

Tam ermeni ordusu dagilmis silahlarini birakip kacarken Azerbeycayn belki bu aksama kadar karabag dahil ermeninden sgal topraklari geri alinmasi kesinlestigi zaman pasinyan yenilgiyi kabul ediyor ermeni ve rus imzaladigi sozde ermenistanin yenildigi anlasmaya gore ermenistan ve Azerbeycan su anki konumunu koruyacak ve karabagda ise statu belli degil rus baris gucu olacask kisacasi aceba rus ve ermenistan sozde bu yenilgi anlasmasiyla dagilan ermeni ordusu sayesinde Azerbeycanin karabag dahil geri kalan kismini almasini engellemek rus baris gucu getirerek karabag dahil geri kala topraginin ermenide kalmasini saglamakmi amac yani ermeninin yenilgisimi yoksa rus ermeninin hinligimi
  • Yanıtla
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