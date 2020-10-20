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Gündem Paşinyan ağlayınca harekete geçti... Fransa'dan skandal Türkiye ve Azerbaycan hamlesi
Gündem

Paşinyan ağlayınca harekete geçti... Fransa'dan skandal Türkiye ve Azerbaycan hamlesi

Kahraman Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan güçlerini cephede bozguna uğratması sonrası Fransa'dan skandal bir adım geldi. Fransız Senatör Valerie Boyer, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki ilerleyişinin durdurulması amacıyla senatoya Dağlık Karabağ'ın tanınması ve Türkiye ile Azerbaycan'ın eylemlerinin kınanması için teklif sunacağını açıkladı. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçtiğimiz günlerde Batılı devletlere ağlayarak Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasını talep etmişti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:09:00 - 2020-10-20 14:15:17
Paşinyan ağlayınca harekete geçti... Fransa'dan skandal Türkiye ve Azerbaycan hamlesi

Fransız Senatör Valerie Boyer, bu hafta içinde Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması ve Türkiye ile Azerbaycan'ın eylemlerinin kınanması için senatoya teklif sunacağını ifade etti. Twitter'dan açıklama yapan Boyer, "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki ilerleyişine karşı koymak, aynı zamanda Türk İslamı'nın Avrupa'da yayılmasına engel olmak anlamına geliyor. Bu hafta Senato'ya Dağlık Karabağ'ın tanınması ve Türkiye ile Azerbaycan'ın eylemlerinin kınanması için teklif sunacağım" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın "bağımsızlık" talebi

18 Ekim'de tweet atarak açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasını talep etmişti. Paşinyan Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Karabağ hiçbir zaman Azerbaycan'ın parçası olmadı ve Azerbaycan'ın toprak iddialarının uluslararası hukukta hiçbir temeli yoktur. Soykırımı önleyin ve Karabağ'ı tanıyın" ifadelerini kullanmıştı.

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