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Aktüel

Pasinler’de trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:24:37 -
Pasinler’de trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Ağrı istikametinden Erzurum istikametine seyir halinde olan O.B. yönetimindeki 06 FR 6521 hususi otomobil dinlenme tesisinden hareket ederek kavşaktan D-100 karayoluna çıkmakta olan otobüse çarptı. Kazada sürücü O.B. yaralandı.


Yaralanan O.B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.

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