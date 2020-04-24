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Aktüel

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesinden anlamlı paylaşım

Gündemde olan Covid-19 Pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100.

2020-04-24 13:46:23 -
Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesinden anlamlı paylaşım

Gündemde olan Covid-19 Pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl kutlamalarında da kendilerini gösterdi.


Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi çalışanları 23 Nisan akşamı saat 21’de tüm Türkiye’de olduğu gibi İstiklal Marşımızı okudular.


Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir bu anlamlı davranışlarından dolayı hastane çalışanlarını tebrik ederek teşekkürlerini ilettiler.

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