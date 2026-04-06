Pasaportu alan gidiyor! 2026’da Türklere vizesiz olan ülkeler açıklandı

2026 yılı itibarıyla Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler yeniden güncellendi. Artan vize maliyetleri ve uzun başvuru süreçlerine alternatif arayanlar için dünya genelinde geniş bir rota dikkat çekiyor. Birçok ülke, Türk turistlere vizesiz, kapıda vize veya e-vize kolaylığı sunarak seyahati daha erişilebilir hale getiriyor.

KİMLİKLE SEYAHAT MÜMKÜN

Bazı ülkeler için pasaport bile gerekmiyor. Türkiye ile yapılan anlaşmalar kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, KKTC ve Moldova’ya sadece yeni tip kimlik kartıyla giriş yapılabiliyor. Bu ülkeler, hızlı geçiş imkânı sayesinde kısa süreli tatil planlarının en popüler adresleri arasında yer alıyor.

BALKANLAR VE ASYA ÖNE ÇIKIYOR

Vizesiz seyahatte en geniş seçeneklerden biri Balkan coğrafyasında bulunuyor. Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya, Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor.

Asya’da ise Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Singapur gibi ülkeler 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı sunuyor. Endonezya, Sri Lanka ve Maldivler gibi destinasyonlar ise kapıda veya online vize kolaylığıyla öne çıkıyor.

AMERİKA VE AFRİKA DA LİSTEDE

Latin Amerika’da Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Şili gibi ülkeler vizesiz seyahat imkânı sağlarken, Afrika’da Fas, Tunus, Güney Afrika ve Mauritius en çok tercih edilen rotalar arasında bulunuyor.

SEYAHAT ÖNCESİ BU DETAYLARA DİKKAT

Uzmanlar, vizesiz seyahatlerde bile bazı kuralların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Pasaportların en az 6 ay geçerli olması, dönüş bileti ve konaklama belgelerinin hazır bulundurulması büyük önem taşıyor. Ayrıca sınır görevlilerinin finansal yeterlilik talep edebileceği hatırlatılıyor.

Yeni listeyle birlikte dünya, Türk gezginler için her zamankinden daha ulaşılabilir hale gelirken, vizesiz seyahat trendinin önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesi bekleniyor.