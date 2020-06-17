  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Paşa Erbaş: "Herkes sokağını, mahallesini süslesin"

Trabzonspor Affetmezler Grubu tribün lideri Paşa Erbaş, herkes sokağını ve mahallesini bordo-mavi renklere süsleme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:22:28 -
Paşa Erbaş: "Herkes sokağını, mahallesini süslesin"

Trabzonspor Affetmezler Grubu tribün lideri Paşa Erbaş, herkes sokağını ve mahallesini bordo-mavi renklere süsleme çağrısında bulundu.


Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında hedeflerine ulaşmak için büyük bir mücadele gösteren Trabzonspor’da taraftarlarda şehri süslemeye başladı. Trabzonspor Affetmezler Grubu tribün lideri Paşa Erbaş, herkesin sokağını ve mahallesini süslemesi için çağrıda bulundu.


Trabzonspor sevdalılarının şampiyonluk havasına girdiğini belirten Erbaş, "Önümüzde zorlu haftalar var. Belki tribünlerde olamayacağız ama her zaman takımımızın yanındayız. Kalbimiz ve dualarımız takım için mücadele edenlerle olacak. Bu süreçte şehrin her yerinde sokaklar ve mahalleler süslensin. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım ve yaşatalım. Oyuncularımıza bu ruhu iyice hissettirelim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı