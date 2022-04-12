Parviz Abdullayev kimdir, nereli kaç yaşında? Survivor Parviz ne iş yapıyor mesleği ne?

Survivor 2022 kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. 4 kişiden oluşan yedek kadroda yer alan yarışmacılardan biri de Parviz Abdullayev oldu. Peki, Parviz Abdullayev kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Parviz Abdullayev ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Parviz Abdullayev kimdir?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1956 tarihinde Azerbaycan’da doğdu 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 oğlu çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir. Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden ünlü isim, evli ve 2 çocuk babasıdır.